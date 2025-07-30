СБУ викрила льотчика-зрадника: шпигував на Росію та зливав координати баз F-16

Як пояснили в службі, бійці СБУ затримали ще одного "крота" РФ у Військово-повітряних силах України.

Ним виявився льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ. Підрозділ, в якому проходив службу цей фігурант, виконує бойові завдання зі збиття ворожих ракет і дронів, а також відпрацьовує по наземних цілях, підтримуючи операції української армії з повітря.

Як встановило розслідування, цей агент виконував одночасно декілька ворожих завдань.

Він передавав інформацію для підготовки нових ракетно-дронових атак РФ по об’єктах військово-повітряних сил. Зокрема, пріоритетними цілями ворога були аеродроми базування літаків:

F-16,

Mirage 2000,

Су-24.

Агент збирав координати розміщення цих повітряних суден, графіки та принцип черговості їхнього вильоту.

Крім того, щоб забезпечити успішність ворожого удару, фігурант підготував та передав окупантам аналітичну довідку щодо необхідної, на його думку, тактики завдання комбінованих ударів.

Це мало дозволити окупантам завдати удару "в обхід" захисту відповідних військових об’єктів.

Крім цього, агент передавав російській воєнній розвідці особові дані пілотів ЗСУ:

бортові номери,

озброєння їхніх літаків,

тактику бойових вильотів.

Для конспірації фігурант виходив на зв’язок з російським спецслужбістом через анонімний канал електронної пошти та використовував "секретні чати" у месенджерах.

Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його після спроби зібрати "нову порцію" інформації.

Слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, а саме - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.