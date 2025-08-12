СБУ викрила "крота" в Повітряних силах: Малюк розкрив деталі

"Я скажу відверто щодо виявлення, документування і затримання негідників у Силах оборони. Тут реально завжди з розумінням відноситься наш головнокомандувач Сирський. Багато проведено реалізацій. Якщо говорити мовою прикладів і згадати статистику, то 58 їх було", - розповів Малюк.

За його словами, цього тижня був затриманий майор Військово-повітряних сил.

"Інструктор, який передавав інформацію по F-16 та Mirage 2000, який реально готував ракетно-шахедні удари. Це все задокументовано. Сьогодні він ув’язнений", - додав глава СБУ.

Він зазначив, що затримано багато цікавих негідників і ворог їх високо цінує.

"До речі, на одному з обмінів, коли довгий час ми не могли "азовців" повернути, наших побратимів, і це така категорія повернення, якою росіяни постійно вигальмовують, то ми віддали підполковника ССО, якого свого часу ми затримали за держзраду, який працював на ГРУ", - розповів Малюк.

І після цього, за його словами, росіяни віддали Україні велику кількість "азовців".

"Ця робота продовжується, вона постійна. З міністром внутрішніх справ Клименком ми разом ефективно також працюємо, він допомагає, тому що й у Нацгвардії відповідні негідники затримувалися. Керівництво завжди реагує дуже ультимативно. Як тільки десь ми там виявляємо когось, то, зрозуміло, вони по факту відразу сприяють слідству, відразу нам допомагають, видають усі можливі докази, відстороняють цих людей від посад і так далі", - зазначив глава СБУ.