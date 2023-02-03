UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

СБУ викрила корупційні схеми на митницях у Чернівецькій та Одеській областях (фото, відео)

Фото: СБУ викрила корупційні схеми на Чернівецькій та Одеській митницях (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили масштабні корупційні схеми на митницях у Чернівецькій та Одеській областях. До махінацій були причетні керівники митних постів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України та Офіс генпрокурора.

Чернівецька митниця

На корупційних оборудках викрито керівника одного з місцевих митних постів. За хабарі посадовець "гарантував" бізнесменам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення вантажів.

До афери він залучив двох знайомих як посередників для отримання хабарів. Серед них - колишній працівник митниці, який раніше вже притягувався до відповідальності за корупцію.

СБУ зафіксувала факт отримання частини хабаря у розмірі 3 тисяч доларів, а посередника затримала у Києві під час отримання 12 тисяч доларів, іншої частини траншу. Двом фігуранта справи оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ.

Одеська митниця

В Одеській області на організації оборудок викрито посадовців митних постів "Одеса-порт" та "Білгород-Дністровський". Шахраї організували корупційну схему отримання хабарів від волонтерів, які завозять в Україну гуманітарну допомогу для захисників.

За хабарі посадовці обіцяли не створювати перешкод під час митного оформлення. Сума поборів становила від 500 доларів з одного транспортного засобу.

СБУ задокументувала декілька фактів корупції. Правоохоронці затримали головного інспектора митного поста "Одеса-порт" на передачі чергової суми хабаря. Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ.

Також вирішується питання про притягнення до відповідальності інших посадовців митниці.

Фото: СБУ викрила корупційні схеми на Чернівецькій та Одеській митницях (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, ДБР виявило на Одеській митниці майже 250 таких контейнерів, які були приховані від розмитнення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниДержавна митна службакоррупция