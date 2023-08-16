СБУ викрила на корупції чиновника Львівської міської ради

У Львові на одержанні чергового траншу хабаря було затримано виконувача обов’язків керівника одного з управлінь ЛМР та місцеву архітекторку.

За даними СБУ, корумпований посадовець разом з поплічницею налагодили системний протиправний механізм надання дозвільних документів на проведення робіт.

Їх вдалося задокументувати та затримати "на гарячому" під час одержання чергового хабаря.

За 1.5 тисячі доларів посадовець гарантував безперешкодний розгляд і погодження дозвільних документів на проведення реконструкції нерухомості в межах історичного ареалу Львова.

Сьогодні, 16 серпня, правоохоронці завершили обшуки в службових приміщеннях управління ЛМР та за місцем проживання посередниці, в ході яких було виявлено та вилучено в повному обсязі передані грошові кошти, а також вилучено відповідну дозвільну документацію.

Наразі чиновнику-хабарнику та його спільниці повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

В разі доведення вини підозрюваним загрожує обмеження волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.

Нагадаємо, раніше судді Чуднівського районного суду Житомирської області, який брав участь у незаконних оборудках із землею, оголосили підозру. Як з'ясували слідчі, за рішеннями судді відчужено майже 94 га землі, збитки державі перевищують 2 млн гривень.

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