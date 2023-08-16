СБУ разоблачила в коррупции чиновника Львовского городского совета

Во Львове на получении очередного транша взятки был задержан исполняющий обязанности руководителя одного из управлений ЛГС и местный архитектор.

По данным СБУ, коррумпированный чиновник вместе с соратницей наладили системный противоправный механизм предоставления разрешительных документов на проведение работ.

Их удалось задокументировать и задержать "на горячем" во время получения очередной взятки.

За 1.5 тысячи долларов чиновник гарантировал беспрепятственное рассмотрение и согласование разрешительных документов на проведение реконструкции недвижимости в пределах исторического ареала Львова.

Сегодня, 16 августа, правоохранители завершили обыски в служебных помещениях управления ЛГС и по месту жительства посредницы, в ходе которых было обнаружено и изъято в полном объеме переданные денежные средства, а также изъято соответствующую разрешительную документацию.

Сейчас чиновнику-взяточнику и его сообщнице сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

В случае доказывания вины подозреваемым грозит ограничение свободы сроком до трех лет или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет.

Напомним, ранее судьи Чудновского районного суда Житомирской области, участвовавшего в незаконных сделках с землей, объявили подозрение. Как выяснили следователи, по решениям судьи отчуждены почти 94 га земли, ущерб государству превышает 2 млн гривен.

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