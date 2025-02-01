СБУ викрила компанію в Житомирі, яка постачала котли у військові санаторії Росії

Правоохоронці викрили компанію у Житомирі. Її керівництво постачало газові котли військовим санаторіям в Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Служба безпеки ліквідувала ще одну схему обходу санкцій на поставки української продукції до РФ. За результатами комплексних заходів викрито зловмисників, які продавали оптові партії вітчизняних систем опалення для потреб Міноборони РФ", - йдеться у повідомленні.

До організації оборудки причетний керівник відділу збуту житомирської компанії, яка виробляє теплові котли та конвектори.

"З травня 2022 року український виробник приховано продавав продукцію російським підприємствам, які співпрацюють з урядовими структурами РФ. Серед головних замовників української фірми була компанія в Курську, яка постачала системи опалення до військових санаторіїв", - зазначили в СБУ.

Для того, щоб обійти санкції, учасники схеми відправляли українську продукцію до афілійованих фірм на території ЄС і Центральної Азії. Там товар "перепаковували" під реквізити іноземних компаній і реекспортували до підконтрольного підприємства в Білорусі, а звідти в Росію.

"За такою "схемою" фігуранти переправили до РФ декілька оптових партій українських систем обігріву на загальну суму 65 млн гривень", - зазначили правоохоронці.

Слідчі Служби безпеки повідомили очільнику відділу збуту житомирської компанії про підозру. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки, зокрема дружини затриманого, яка є власницею житомирського підприємства.