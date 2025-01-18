Дніпропетровська компанія сприяла розробці ядерної зброї для Росії, - СБУ
СБУ викрила компанію в Дніпропетровській області. Її співробітники допомагали Росії в будівництві ядерних лабораторій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Служба безпеки викрила в Дніпропетровській області підприємство, котре допомагало росіянам будувати лабораторії, для розробки ядерної зброї.
За даними слідства, до організації оборудки причетний власник української компанії-виробника будматеріалів.
Встановлено, що після початку повномасштабної війни представники заводу переправили до РФ масштабну партію готового профілю з нержавіючої сталі. Окупанти використовували українську металопродукцію для облаштування службових приміщень російського інституту ядерних досліджень.
На його базі окупанти розробляють проєкти нових зразків ракетного озброєння з ядерним зарядом.
Щоб приховати міжнародні поставки, ділки спочатку відправляли товар підконтрольній компанії на Близькому Сході, а звідти здійснювали її реекспорт російським замовникам.
За даними слідства, фінансову звітність обох компаній вела головна бухгалтерка українського підприємства.
Під час обшуків за адресами компанії та в помешканнях фігурантів виявлено:
- мобільні телефони,
- комп’ютерну техніку,
- документацію із доказами злочинної діяльності на користь РФ.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили власнику підприємства-виробника і трьом його підлеглим про підозру.
Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Детальніше про цю справу можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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