Дніпропетровська компанія сприяла розробці ядерної зброї для Росії, - СБУ

СБУ викрила компанію в Дніпропетровській області. Її співробітники допомагали Росії в будівництві ядерних лабораторій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Служба безпеки викрила в Дніпропетровській області підприємство, котре допомагало росіянам будувати лабораторії, для розробки ядерної зброї.

За даними слідства, до організації оборудки причетний власник української компанії-виробника будматеріалів.

Встановлено, що після початку повномасштабної війни представники заводу переправили до РФ масштабну партію готового профілю з нержавіючої сталі. Окупанти використовували українську металопродукцію для облаштування службових приміщень російського інституту ядерних досліджень.

На його базі окупанти розробляють проєкти нових зразків ракетного озброєння з ядерним зарядом.

Щоб приховати міжнародні поставки, ділки спочатку відправляли товар підконтрольній компанії на Близькому Сході, а звідти здійснювали її реекспорт російським замовникам.

За даними слідства, фінансову звітність обох компаній вела головна бухгалтерка українського підприємства.

Під час обшуків за адресами компанії та в помешканнях фігурантів виявлено:

мобільні телефони,

комп’ютерну техніку,

документацію із доказами злочинної діяльності на користь РФ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили власнику підприємства-виробника і трьом його підлеглим про підозру.

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.