СБУ викрила генерала РФ, який наказав ударити "Іскандером" по Миколаївській облраді

За даними слідства, 29 березня 2022 року за наказом Дворнікова росіяни завдали ракетного удару по адміністративній будівлі Миколаївської обласної ради. Для своєї атаки ворог застосував крилату ракету класу "земля-земля".

Запуск відбувся з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", який базувався на тимчасово окупованій території Криму.

Внаслідок ворожого удару загинуло 36 людей. Ще 38 - отримали поранення різного ступеня тяжкості. Також під час вибуху було пошкоджено розташовані поруч багатоквартирні будинки, центр дитячої творчості, комерційні об’єкти та цивільні авто громадян.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Дворнікову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що правоохоронці встановили чотирьох російських генералів, які наказали вдарити по "Епіцентру" у Харкові. Тоді 19 людей були вбиті, ще 46 поранені.

Також СБУ заочно повідомила про підозру 5-м генералам Російської Федерації. Саме вони командували першим ударом надважкої бомби по Сумській області у 2022 році.