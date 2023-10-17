СБУ викрила чотири нові схеми ухилення від мобілізації: як вони працювали

Служба безпеки України ліквідувала чотири нові схеми ухилення від мобілізації. Вони діяли в Одеській, Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як повідомляється, організатори цих схем пропонували військовозобов’язаним за гроші уникнути призову та виїхати за межі України на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Такі "послуги" фігуранти оцінювали від 3 до 12,5 тисяч доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та способу втечі за кордон.

Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти нелегальному переправленню до країн Євросоюзу більше сотні потенційних призовників.

Одеса

Взято під варту місцевого ділка, який за гроші пропонував одруженим чоловікам уникнути мобілізації через оформлення їхнім дружинам фейкової інвалідності. Надалі вони могли виїхати за кордон як супроводжуючі особи для своїх близьких.

При цьому неодруженим "клієнтам" зловмисник допомагав "зареєструвати" фіктивний шлюб із жінками, які мали інвалідність.Також фігурант обіцяв "домовитися" про термінову процедуру укладання шлюбу.

Закарпаття

Затримано мешканця Берегівського району, який переправляв ухилянтів до сусідньої країни через прикордонну річку. До вартості "послуг" також входили рятувальні жилети.

"Пропускна здатність" такого каналу нелегальної міграції становила п'ять осіб на тиждень.

Івано-Франківська область

Правоохоронці затримали ще двох фігурантів. Один з них - посадовець місцевого військкомату, який разом зі спільником переправляв ухилянтів за кордон як водіїв міжнародних рейсів.

Для цього зловмисники залучили знайомого підприємця-перевізника і вносили недостовірні відомості до системи "Шлях".

Крім того, на території області викрито двох лікарів-психіатрів, які за гроші "приписували" своїм клієнтам фіктивні важкі діагнози, пов’язані з розладом психічного здоров’я.

Фото: СБУ викрила чотири нові схеми ухилення від мобілізації (t.me/SBUkr)

Схеми виїзду військовозобов'язаних за кордон в Україні

Під час воєнного стану в Україні, яке Рада продовжила мінімум до 15 листопада, мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років.

Наразі в Україні постійно викривають схеми незаконного виїзду за кордон. Наприклад, минулого тижня СБУ ліквідувала три нові схеми для ухилянтів. Вони "працювали" в Хмельницькому, Черкаській та Львівській областях.