СБУ викрила 14 кліриків РПЦ, які допомагали Росії захоплювати українські церкви

Служба безпеки України заочно оголосила про підозру 14 "високопосадовцям" Російської православної церкви (РПЦ), які допомагали захоплювати українські релігійні громади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Правоохоронцям вдалося зібрати доказову базу на ще 14 високопоставлених російських кліриків, які поширюють російський режим на тимчасово окупованих територіях України.
За матеріалами справи, протягом 2022-2024 років ці "священнослужителі" входили до складу підконтрольного Кремлю так званого "священного синоду" РПЦ. У поле зору правоохоронців потрапили:
Як встановило розслідування, від початку повномасштабної війни ці російські архієреї під керівництвом патріарха Кіріла сприяли захопленню релігійних громад на тимчасово окупованій частині України.
Для цього клірики забезпечили рішення московського синоду щодо "приєднання" до складу РПЦ Джанкойської, Бердянської, Ровеньківської та Херсонської єпархій і призначили там підконтрольних Москві єпископів.
На підставі зібраних доказів всім 14-м пособникам Кіріла заочно повідомлено про підозру за частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 110 Кримінального кодексу України. Це статті за пособництво у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до інших тяжких наслідків.
Наразі СБУ продовжує комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності за злочини проти України.
Нагадаємо, це вже далеко не перша справа Служби безпеки України проти посібників російського патріарха Кіріла за намагання нашкодити українській державі.
Раніше СБУ повідомила про підозру протоієрею Дмитро Кроткову - керівнику військового відділу "Кримської митрополії" РПЦ. Перебуваючи в Криму підозрюваний організував збір коштів на потреби окупаційних угруповань, які воюють проти українських воїнів. Підозрюваний "благословляв" терористів на вбивства українців та поставляв ворогу ударні дрони.
Про підозру повідомили і протоієрею РПЦ Андрію Ткачову, який закликав російських військових вбивати українців. Колишній керівник місіонерського відділу Київської єпархії УПЦ (МП) втік до Росії й на початку повномасштабного вторгнення виступив з підтримкою російських окупантів. Він створив Telegram-канал й Youtube-канал в яких публікував свої "проповіді" й закликав вбивати мирних українців.
Також ще у 2023 році СБУ оголосила у розшук патріарха Російської православної церкви Кирила. Йому інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та планування, підготовку, розв'язування та ведення агресивної війни.
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