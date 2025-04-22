СБУ разоблачила 14 клириков РПЦ, которые помогали России захватывать украинские церкви

Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении 14 "высокопоставленным чиновникам" Русской православной церкви (РПЦ), которые помогали захватывать украинские религиозные общины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Правоохранителям удалось собрать доказательную базу на еще 14 высокопоставленных российских клириков, которые распространяют российский режим на временно оккупированных территориях Украины.
По материалам дела, в течение 2022-2024 годов эти "священнослужители" входили в состав подконтрольного Кремлю так называемого "священного синода" РПЦ. В поле зрения правоохранителей попали:
Как установило расследование, с начала полномасштабной войны эти российские архиереи под руководством патриарха Кирилла способствовали захвату религиозных общин на временно оккупированной части Украины.
Для этого клирики обеспечили решение московского синода о "присоединении" в состав РПЦ Джанкойской, Бердянской, Ровеньковской и Херсонской епархий и назначили там подконтрольных Москве епископов.
На основании собранных доказательств всем 14-м пособникам Кирилла заочно сообщено о подозрении по части 5 статьи 27, части 3 статьи 110 Уголовного кодекса Украины. Это статьи за пособничество в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к другим тяжким последствиям.
Сейчас СБУ продолжает комплексные мероприятия для привлечения злоумышленников к ответственности за преступления против Украины.
Напомним, это уже далеко не первое дело Службы безопасности Украины против пособников российского патриарха Кирилла за попытки навредить украинскому государству.
Ранее СБУ сообщила о подозрении протоиерею Дмитрию Кроткову - руководителю военного отдела "Крымской митрополии" РПЦ. Находясь в Крыму подозреваемый организовал сбор средств на нужды оккупационных группировок, которые воюют против украинских воинов. Подозреваемый "благословлял" террористов на убийства украинцев и поставлял врагу ударные дроны.
О подозрении сообщили и протоиерею РПЦ Андрею Ткачеву, который призывал российских военных убивать украинцев. Бывший руководитель миссионерского отдела Киевской епархии УПЦ (МП) сбежал в Россию и в начале полномасштабного вторжения выступил с поддержкой российских оккупантов. Он создал Telegram-канал и Youtube-канал в которых публиковал свои "проповеди" и призывал убивать мирных украинцев.
Также еще в 2023 году СБУ объявила в розыск патриарха Русской православной церкви Кирилла. Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны.
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