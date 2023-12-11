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СБУ відреагувала на ймовірну причетність до вбивства Киви

Україна, Понеділок 11 грудня 2023 14:41
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СБУ відреагувала на ймовірну причетність до вбивства Киви Фото: Ілля Кива (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки України зробила заяву про ліквідацію зрадника Іллі Киви у Підмосков'ї. Служба не підтвердила, але й не спростовувала свою причетність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар СБУ.

У СБУ заявили, що проводять дуже багато успішних спецоперацій, зокрема і тих, які несуть заслужене покарання воєнним злочинцям і ворогам України.

Раніше голова СБУ Василь Малюк заявив, що смерть – це єдина перспектива, яку спецслужба може запропонувати окупантам та їх пособникам.

"Також Василь Малюк неодноразово підкреслював, що вороги України обов’язково будуть відповідати за свої злочини: і перед Богом, і перед українським народом - по закону і по моралі. Ситуація з ліквідацією Іллі Киви лише підтверджує ці слова", - йдеться у заяві.

У СБУ прямо не підтвердили свою причетність до вбивства Киви і наголосили, що всі деталі спецоперацій СБУ суспільство дізнається після перемоги.

Ліквідація Киви

Нагадаємо, про ліквідацію зрадника Іллі Киви стало відомо увечері 6 грудня. У Росії заявили, що Кива гуляв територією парку біля котеджного селища у Підмосков'ї, де в нього кілька разів стріляли. Зрадник помер на місці.

Джерела РБК-Україна повідомили, що Киву ліквідували у рамках спецоперації СБУ. Пізніше у ГУР підтвердили ліквідацію зрадника, але не розповіли, хто стояв за операцією.

Сьогодні джерела РБК-Україна передали ексклюзивні кадри з місця ліквідації зрадника у Підмосков'ї. За словами джерела, операцію планували тривалий час, а Киву "вели" давно.

Більше про те, чим запам'ятався Кива - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Служба безпеки України Ілля Ківа
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