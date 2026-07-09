СБУ відповіла на заяву про побиття топ-менеджера "Української бронетехніки"

Обшуки у "Українській бронетехніці" пройшли без насильства - так стверджують в СБУ у відповідь на звинувачення у побитті топменеджера компанії, який після слідчих дій потрапив до лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України
У Службі безпеки наголосили, що обшуки в офісах ДП "Агенція оборонних закупівель", компанії-постачальника, а також за місцями проживання причетних осіб проведені виключно в межах закону. Загалом провели понад десять обшуків.
"Під час проведення вказаних слідчих дій до жодної особи фізичне насильство не застосовувалось, обшуки відбулися в межах Кримінального процесуального законодавства, зауважень від учасників слідчих дій не надходило", - йдеться у повідомленні СБУ.
У Службі безпеки додали, що готові підтвердити свою позицію документально.
"Про вказане свідчать протоколи обшуків, а також відеозаписи проведених слідчих дій", - зазначили в СБУ.
Обшуки провели у межах розслідування закупівлі 6 тисяч одноразових протитанкових гранатометів РПГ-75М для Сил оборони. Контракт між ДП "Агенція оборонних закупівель" (АОЗ) і приватною компанією-постачальником був укладений на суму 637 млн грн.
За документами, постачальник мав передати нове озброєння 2024-2026 років виробництва. Постачальник отримав аванс - 318,5 млн грн.
У травні 2026 року до арсеналу однієї з військових частин Командування сил логістики ЗСУ надійшла перша партія - 3024 гранатомети. Приймаюча сторона їх не прийняла, а лише залишила на тимчасове зберігання.
Слідство встановило: замість нового озброєння постачальник надав гранатомети 1980-х років виготовлення.
Під зовнішніми етикетками виявили старі маркування чеською мовою, на окремих частинах - сліди значного окислення. Комплектуючі елементи, за даними СБУ, вироблені у 1986-1988 роках.
Фото: Партія гранатометів для ЗСУ (t.me/SBUkr)
За даними Служби безпеки, ті ж самі гранатомети іноземний постачальник намагався поставити Україні ще у 2022-2023 роках. Тоді контракт розірвали через спробу продати старе озброєння під виглядом нового. Ціна тоді була у 9 разів меншою за нинішню.
Слідство також перевіряє змову між посадовими особами державного закупівельника та компанією-постачальником, без якої, за оцінкою СБУ, ця закупівля не могла б бути реалізована.
Кримінальне провадження розслідується за ч. 1 ст. 114-1 КК України - перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.
Збитки держави від угоди в СБУ оцінюють у 318,5 млн грн - це сума авансу за фактично неприйняте озброєння.
Нагадаємо, у четвер, 9 липня, компанія "Українська бронетехніка" публічно звинуватила СБУ у побитті свого топменеджера під час обшуків. За заявою компанії, перший заступник директора підприємства з численними травмами і струсом мозку потрапив до лікарні.
У "Українській бронетехніці" стверджують, що постачали гранатомети РПГ-75М чеського виробника Zeveta Ammunition з країни НАТО, а ДП "Агенція оборонних закупівель" самостійно обрало найдешевший варіант серед аналогів.
Компанія назвала кримінальне провадження сфальсифікованим і заявила про звернення до Офісу Генерального прокурора з вимогою перевірити підстави його порушення.