СБУ відкрила справу через атаку на реєстри: підозрюють росіян

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом масштабної кібератаки на державні реєстри. СБУ підозрює російські спецслужби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. керівника департаменту кібербезпеки СБУ Володимира Карастельова на брифінгу.

"Основною версією, яку розглядає СБУ, є те, що за даною кібератакою стоять російські спецслужби, зокрема, угруповання пов'язані з ГРУ Генштабу РФ", - заявив він.

Карастельов наголосив, що СБУ припускає причетність спецслужб РФ до масштабної кібератаки.

Він зазначив, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за декількома статтями Кримінального кодексу України, в тому числі стаття 438 - порушення законів та звичаїв війни.

Кібератака на реєстри

У четвер, 19 грудня, віце-прем'єр Ольга Стефанішина повідомила про масштабну атаку на електронні державні реєстри, які знаходяться у підпорядкування Міністерства юстиції України.

Вона заявила, що за атакою стоять росіяни. За словами Стефанішиної, дії хакерів не вплинули на інші інформаційні системи держави, в тому числі на застосунок "Дія".

Віце-прем'єр також наголосила, що загрози втрати даних після масштабної кібератаки немає. Фахівці відновлять дані з реєстрів.

СБУ зазначила, що перевірить, чи відбувся витік даних. Своєю чергою Стефанішина заявила, що витік даних наразі не підтверджується.

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