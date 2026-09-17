СБУ вгатила по трьох російських літаках і трьох гелікоптерах у Ростові (відео)

Минулої ночі Служба безпеки України завдала потужних ударів по військовому аеродрому у Ростові.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
За словами глави держави, СБУ змогла успішно уразити одразу три російські літаки, а також три гелікоптери.
"Служба безпеки точно відпрацювала по військовому аеродрому в Ростові - підтверджено ураження літака Ан-12, двох Ан-26 і ще трьох гелікоптерів", - уточнив він.
Ба більше, минулої ночі в межах спільної операції СБУ, СБС, ГУР та СЗР було завдано нових ударів по Ярославському НПЗ.
На цьому тлі Зеленський оголосив про хороші результати і в Чорному морі, однак жодних подробиць поки не розкрив.
"Дякую нашим воїнам, які щодня роблять війну відчутною для Росії... Щодня відповідаємо на агресію. Росія має обрати мир", - підсумував Зеленський.
Оновлено об 11:20
У СБУ уточнили, що йдеться про ураження російського військового аеродрому "Ростов-Центральний".
До ворожих бортів цього разу успішно дібралися далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа".
"На стоянці літаків та вертольотів виникла масштабна пожежа з вторинною детонацією", - наголосила пресслужба СБУ.
Нагадаємо, уночі 17 вересня Україна вдарила по 20 областях Росії сотнями дронів.
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