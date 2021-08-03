СБУ вернула в Мининфраструктуры госреестр моряков после того, как его захватили рейдеры

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ .

Киберспециалисты спецслужбы помогают восстановить работу соответствующих сервисов и вскоре "Электронный кабинет моряка" будет работать в полном объеме.

"СБУ сделала все, чтобы исключить коррупцию при получении разрешительных документов моряков. То есть, людям не надо будет давать по 3-8 тысячи долларов взятки, как это было раньше. Очень надеюсь, что передача реестра в Министерство исключит любые схемы в будущем", - заявил начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

Злоумышленники использовали этот ресурс для получения "потока" коррупционных средств, который достигал до 150 миллионов долларов ежегодно.