СБУ вернула в Мининфраструктуры госреестр моряков после того, как его захватили рейдеры

Служба безопасности Украины (СБУ) вернула в Мининфраструктуры государственный реестр моряков. Ранее его захватили рейдеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Киберспециалисты спецслужбы помогают восстановить работу соответствующих сервисов и вскоре "Электронный кабинет моряка" будет работать в полном объеме.
"СБУ сделала все, чтобы исключить коррупцию при получении разрешительных документов моряков. То есть, людям не надо будет давать по 3-8 тысячи долларов взятки, как это было раньше. Очень надеюсь, что передача реестра в Министерство исключит любые схемы в будущем", - заявил начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.
Злоумышленники использовали этот ресурс для получения "потока" коррупционных средств, который достигал до 150 миллионов долларов ежегодно.
Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила преступную схему, связанную с сервисами для моряков, к схеме были привлечены бывшие и действующие служебные лица, а также агенты.