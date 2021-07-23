Кубраков: СБУ разоблачила коррупционную схему, по которой от моряков требовали по 8 тысяч долларов
Служба безопасности Украины разоблачила преступную схему, связанную с сервисами для моряков, в схеме были замешаны бывшие и действующие должностные лица, а также агенты. От моряков, в зависимости от ситуации, требовали до 8 тыс. долларов США за оформление необходимых документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Александра Кубракова.
Общий объем коррупционной выгоды от манипуляций с разрешительными документами моряков оценивается в 150 млн долларов США ежегодно.
По словам Александра Кубракова, преступная схема работала долгое время. В ходе расследования правоохранители обнаружили документы и вещи, подтверждающие незаконную деятельность ряда лиц. В частности, речь идет о Государственной службе морского и речного транспорта Украины и Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков. Для тех моряков, кто отказывался платить, создавали искусственные препятствия.
"Сейчас важно, что государство наконец вернуло контроль над всеми данными и сервисами для моряков. То, что доступ в Государственный реестр и информационных ресурсов получили посторонние частные лица - это вопиющий случай", - подчеркнул министр.
Александр Кубраков поблагодарил сотрудников СБУ и заверил, что МИУ и в дальнейшем будет способствовать расследованию на всех его этапах, ведь обеспечение прав моряков, пресечение коррупционных схем в вопросах их сертификации является приоритетом.
"Мы чувствуем ответственность перед украинскими моряками - потому движемся максимально быстрыми темпами. Скоро отрасль получит удобные и прозрачные государственные сервисы", - заверил министр.
Он добавил, что любые реформы в Украине невозможны без системной борьбы с коррупцией.
"Параллельно мы работаем над усовершенствованием системы дипломирования совместно с Министерством цифровой трансформации Украины и USAID/UK aid проектом TAPAS Project/Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах, вводим эксперимент по использованию международной системы тестирования CES 6.0, разрабатываем системные решения с парламентариями", - заявил Кубраков.
Напомним, заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Кирилл Тимошенко ранее сообщил, что ускорение темпов развития украинских портов является одним из приоритетов программы этого года.