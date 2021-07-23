Кубраков: СБУ разоблачила коррупционную схему, по которой от моряков требовали по 8 тысяч долларов

Служба безопасности Украины разоблачила преступную схему, связанную с сервисами для моряков, в схеме были замешаны бывшие и действующие должностные лица, а также агенты. От моряков, в зависимости от ситуации, требовали до 8 тыс. долларов США за оформление необходимых документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Общий объем коррупционной выгоды от манипуляций с разрешительными документами моряков оценивается в 150 млн долларов США ежегодно.

По словам Александра Кубракова, преступная схема работала долгое время. В ходе расследования правоохранители обнаружили документы и вещи, подтверждающие незаконную деятельность ряда лиц. В частности, речь идет о Государственной службе морского и речного транспорта Украины и Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков. Для тех моряков, кто отказывался платить, создавали искусственные препятствия.

"Сейчас важно, что государство наконец вернуло контроль над всеми данными и сервисами для моряков. То, что доступ в Государственный реестр и информационных ресурсов получили посторонние частные лица - это вопиющий случай", - подчеркнул министр.

Александр Кубраков поблагодарил сотрудников СБУ и заверил, что МИУ и в дальнейшем будет способствовать расследованию на всех его этапах, ведь обеспечение прав моряков, пресечение коррупционных схем в вопросах их сертификации является приоритетом.

"Мы чувствуем ответственность перед украинскими моряками - потому движемся максимально быстрыми темпами. Скоро отрасль получит удобные и прозрачные государственные сервисы", - заверил министр.

Он добавил, что любые реформы в Украине невозможны без системной борьбы с коррупцией.

"Параллельно мы работаем над усовершенствованием системы дипломирования совместно с Министерством цифровой трансформации Украины и USAID/UK aid проектом TAPAS Project/Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах, вводим эксперимент по использованию международной системы тестирования CES 6.0, разрабатываем системные решения с парламентариями", - заявил Кубраков.