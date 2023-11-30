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СБУ веде обшуки у Почаївській лаврі, - джерела

Фото: СБУ веде обшуки у Почаївській лаврі (РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Юлія Акимова

Служба безпеки України сьогодні вранці прийшла з обшуками до Почаївської Успенської лаври. Вона знаходиться у Тернопільській області та належить УПЦ (МП).

Про це РБК-Україна повідомили джерела у правоохоронних органах.

Як розповіли джерела виданню, сьогодні зранку співробітники СБУ навідалися з обшуками у Почаївську лавру, яка належить УПЦ (МП).

За даними джерел, попередня причина візиту - поширення російської ідеології представниками лаври.

 
Фото: СБУ веде обшуки у Почаївській лаврі (РБК-Україна) 

Що відомо про Почаївську лавру

Почаївська Успенська лавра - це православний чоловічий монастир у Почаєві (Кременецький район, Тернопільська область) зі статусом лаври.

Перебуває під контролем УПЦ МП. Це найбільша православна святиня на заході України, друга за важливістю в Україні після Києво-Печерської лаври. На її території розташована Почаївська духовна семінарія.

Заборона УПЦ МП в Україні

Нагадаємо, що 19 жовтня Верховна рада прийняла за основу законопроєкт про припинення діяльності релігійних організацій, що мають відношення до Росії.

Цей крок наближає Україну до офіційної заборони церков УПЦ МП, зв'язок яких з країною-агресоркою вже доведений перевірками СБУ та гучними викриттями завербованих священнослужителів.

Зазначимо, що в країні час від часу правоохоронці проводять перевірки у святинях, де московський патріархат просуває наративи РФ.

Всі подробиці щодо ініціативи заборони УПЦ Московського патріархату - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Служба безпеки УкраїниПочаївська лавра