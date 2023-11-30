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СБУ ведет обыски в Почаевской лавре, - источники

Фото: СБУ ведет обыски в Почаевской лавре (РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Юлия Акимова

Служба безопасности Украины сегодня утром пришла с обысками в Почаевскую Успенскую лавру. Она находится в Тернопольской области и принадлежит УПЦ (МП).

Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.

Как рассказали источники изданию, сегодня утром сотрудники СБУ посетили обыски в Почаевскую лавру, принадлежащую УПЦ (МП).

По данным источников, предварительная причина визита - распространение российской идеологии представителями лавры.

 
Фото: СБУ ведет обыски в Почаевской лавре (РБК-Украина)

Что известно о Почаевской лавре

Почаевская Успенская лавра - это православный мужской монастырь в Почаеве (Кременецкий район, Тернопольская область) со статусом лавры.

Находится под контролем УПЦ МП. Это величайшая православная святыня на западе Украины, вторая по важности в Украине после Киево-Печерской лавры. На ее территории расположена Почаевская духовная семинария.

Запрет УПЦ МП в Украине

Напомним, что 19 октября Верховная рада приняла за основу законопроект о прекращении деятельности религиозных организаций, имеющих отношение к России.

Этот шаг приближает Украину к официальному запрету церквей УПЦ МП, связь которых со страной-агрессором уже доказана проверками СБУ и громкими разоблачениями завербованных священнослужителей.

Отметим, что в стране время от времени правоохранители проводят проверки в святынях, где московский патриархат продвигает нарративы РФ.

Все подробности по инициативе запрета УПЦ Московского патриархата - читайте в материале РБК-Украина.

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Служба безопасности УкраиныПочаївська лавра