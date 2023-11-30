СБУ ведет обыски в Почаевской лавре, - источники

Служба безопасности Украины сегодня утром пришла с обысками в Почаевскую Успенскую лавру. Она находится в Тернопольской области и принадлежит УПЦ (МП).
Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.
Как рассказали источники изданию, сегодня утром сотрудники СБУ посетили обыски в Почаевскую лавру, принадлежащую УПЦ (МП).
По данным источников, предварительная причина визита - распространение российской идеологии представителями лавры.
Почаевская Успенская лавра - это православный мужской монастырь в Почаеве (Кременецкий район, Тернопольская область) со статусом лавры.
Находится под контролем УПЦ МП. Это величайшая православная святыня на западе Украины, вторая по важности в Украине после Киево-Печерской лавры. На ее территории расположена Почаевская духовная семинария.
Напомним, что 19 октября Верховная рада приняла за основу законопроект о прекращении деятельности религиозных организаций, имеющих отношение к России.
Этот шаг приближает Украину к официальному запрету церквей УПЦ МП, связь которых со страной-агрессором уже доказана проверками СБУ и громкими разоблачениями завербованных священнослужителей.
Отметим, что в стране время от времени правоохранители проводят проверки в святынях, где московский патриархат продвигает нарративы РФ.
Все подробности по инициативе запрета УПЦ Московского патриархата - читайте в материале РБК-Украина.
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