СБУ вдарила в слабке місце Кримського мосту: як це вплине на логістику РФ

Він зауважив, що Кримський міст поєднує в собі фізичну класичну складову війни та ідеологічну. При цьому росіяни окупанти використовують його для логістики. Плетенчук нагадав, що раніше міст вже був пошкоджений, під час іншої операції, і тоді було значно знижено його пропускну спроможність.

"Це відчутно було. І для гарнізону, який, відповідно, не міг перекидати, наприклад, важку техніку ешелонами, тому що залізничне сполучення є основним логістичним інструментом російської армії. Перед цим було знищено морську логістику. І не менш важливою є, звичайно ж, ідеологічна складова. Відповідно, для росіян цей удар, тим паче удар є тим, що може розігнути кілька скріп. А так званий Кримський міст є однією з таких імперських скріп", - сказав Плетенчук.

Речник зауважив, що звернув увагу, що росіяни й раніше розуміли, що є ймовірність втрати Кримського мосту, тому розвивають сухопутну логістику.

"Вони намагаються зв’язати Ростов-на-Дону з українським Кримом через окуповані території на півдні України. Це Донецька, Запорізька, Херсонська області. Розвивають дорожню інфраструктуру, залізничну інфраструктуру. У неї є плюс - її легше відновлювати. Але її великий мінус у тому, що вона розташована набагато ближче до лінії бойового зіткнення. Відповідно, росіяни розуміють, що відрізаний міст - це проблема", - пояснив речник ВМС.

Що вдалось пошкодити на мосту цього разу

За словами Плетенчука, СБУ сьогодні атакувала конструктивно складну частину, яка знаходиться безпосередньо біля каналу.

"Це є ключовим моментом, тому що це в той же самий час і питання, яке стосується судноплавства. Адже ця частина моря, безпосередньо Керченський канал, є нашою зоною відповідальності. І офіційно Україна заборонила прохід суден уже досить давно... Що стосується самого мосту, це та частина, яка є однією з ключових. І якщо уразити саме її, наслідки можуть бути досить серйозні", - заявив він.