СБУ ударила в слабое место Крымского моста: как это повлияет на логистику РФ

Служба безопасности Украины в третий раз атаковала Крымский мост. На этот раз атаке подверглась конструктивно сложная часть Керченского моста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телеканала FREEДОМ.
Он отметил, что Крымский мост сочетает в себе физическую классическую составляющую войны и идеологическую. При этом россияне оккупанты используют его для логистики. Плетенчук напомнил, что ранее мост уже был поврежден, во время другой операции, и тогда была значительно снижена его пропускная способность.
"Это ощутимо было. И для гарнизона, который, соответственно, не мог перебрасывать, например, тяжелую технику эшелонами, потому что железнодорожное сообщение является основным логистическим инструментом российской армии. Перед этим была уничтожена морская логистика. И не менее важна, конечно же, идеологическая составляющая. Соответственно, для россиян этот удар, тем более удар является тем, что может разогнуть несколько скреп. А так называемый Крымский мост является одной из таких имперских скреп", - сказал Плетенчук.
Спикер отметил, что обратил внимание, что россияне и раньше понимали, что есть вероятность потери Крымского моста, поэтому развивают сухопутную логистику.
"Они пытаются связать Ростов-на-Дону с украинским Крымом через оккупированные территории на юге Украины. Это Донецкая, Запорожская, Херсонская области. Развивают дорожную инфраструктуру, железнодорожную инфраструктуру. У нее есть плюс - ее легче восстанавливать. Но ее большой минус в том, что она расположена гораздо ближе к линии боевого соприкосновения. Соответственно, россияне понимают, что отрезанный мост - это проблема", - пояснил представитель ВМС.
По словам Плетенчука, СБУ сегодня атаковала конструктивно сложную часть, которая находится непосредственно возле канала.
"Это является ключевым моментом, потому что это в то же самое время и вопрос, который касается судоходства. Ведь эта часть моря, непосредственно Керченский канал, является нашей зоной ответственности. И официально Украина запретила проход судов уже достаточно давно... Что касается самого моста, это та часть, которая является одной из ключевых. И если поразить именно ее, последствия могут быть достаточно серьезные", - заявил он.
Служба безопасности Украины провела очередную уникальную операцию и в третий раз ударила по Крымскому мосту.
По данным СБУ, операция длилась несколько месяцев. Сначала агенты СБУ заминировали опоры Крымского моста, а сегодня, без жертв среди гражданского населения, в 04:44 утра было активировано первое взрывное устройство.
Председатель СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование.
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