СБУ вдарила по кадирівцях та зрадниках, які хотіли "виборів" у Запорізькій області, - джерело

"Вчора СБУ влаштувала чергову бавовну кадирівцям і колаборантам, які надумали проводити "вибори" на тимчасово окупованій частині Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють наші джерела, українські БПЛА відпрацювали по так званій "виборчій дільниці" м.Кам’янка-Дніпровська якраз в той момент, коли там проходив збір "голів дільничних виборчих комісій" усього району.

"На шабаш зібралося понад 30 зрадників, яких охороняли російські військові, зокрема, кадирівці. Під час зборів хотіли організувати роздачу бюлетенів та кабінок для голосування. СБУ за допомогою ударних дронів "підкорегувала" плани окупантів", - зазначило джерело.

Як повідомили виданню в спецслужбі, атака проходила у декілька хвиль. Її точні наслідки можна буде оцінити згодом, але вже зараз відомо про багато поранених. Наразі саме місто оточено російськими військовими, які активують свої РЕБ, ППО та інше.

"Проте захистити зрадників вони можуть лише на словах. Успішна атака СБУ - черговий сигнал всім колаборантам, що працювати на Росію небезпечно для життя та здоров’я", - додало джерело.

"Вибори" на окупованих територіях

Нагадаємо, що Росія розпочала підготовку до так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях. Псевдовибори загарбники хочуть влаштувати на захоплених територіях у єдиний день голосування в Росії 10 вересня.

Так, росіяни на окупованій території змушують бюджетників писати заяву на членство в "Единую Россию", а в Херсонській області окупанти вже створили школи з фальсифікації виборів.

На тлі чого ГУР МО звернулося до українців на тимчасово окупованих територіях. Їх просять повідомляти про колаборантів та надавати свідчення фальсифікацій фейкового голосування.

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