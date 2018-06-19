Тандит уволился с должности советника Грицака, - СБУ

В СБУ сообщили, что Тандит написал заявление на увольнение по собственному желанию

Советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака - Юрий Тандит - уволился по собственному желанию. Об этом корреспонденту РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Службы Елена Гитлянская.

"Он уволился по собственному желанию... Приказ подписан с первого июня", - сказала Гитлянская.

Отметим, что Юрий Тандит является переговорщиком Центра содействия и освобождение пленных и заложников при СБУ.

До событий на востоке Украины был конфликтологом, а также прихожанином киевского собора Святого Александра. С декабря 2014 года - председатель Координационного центра освобождения заложников Министерства обороны Украины.

Напомним, недавно глава представительства НАТО в Украине Александр Винников сообщил, что последняя версия концепции реформирование СБУ не соответствует стандартам НАТО.