Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Тандіт звільнився з посади радника Грицака, - СБУ

НовиниПолітика    19.06.2018 - 11:19
Фото: Юрій Тандіт (УНІАН)
Фото: Юрій Тандіт (УНІАН)

В СБУ повідомили, що Тандіт написав заяву на звільнення за власним бажанням

Радник голови Служби безпеки України (СБУ) Василя Грицака - Юрій Тандіт - звільнився за власним бажанням. Про це кореспонденту РБК-Україна повідомила речниця Служби Олена Гітлянська. 

"Він звільнився за власним бажанням... Наказ підписано з першого червня", - сказала Гітлянська.

Зазначимо що Юрій Тандіт є переговорником Центру сприяння і звільнення полонених і заручників при СБУ. 

До подій на сході України був конфліктологом, а також прихожанином київського собору Святого Олександра. Із грудня 2014 року - голова Координаційного центру звільнення заручників Міністерства оборони України. 

Нагадаємо, нещодавно голова представництва НАТО в Україні Олександр Вінников повідомив, що остання версія концепції реформування СБУ не відповідає стандартам НАТО. 

Порошенко призначив начальника управління СБУ в Криму Після ухвалення закону про нацбезпеку в Раді підготують новий закон про СБУ, - нардеп
Теги публікації: Служба безпеки України, Василий Грицак  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Весь час на війні": Одеса попрощалася з Народним героєм України Володимиром Галаганом (фото)
"Потрібно зустріти гідно": в мережі розгорівся скандал через бійця АТО з триколором (фото)
"Скаржиться на холод": російському режисерові вдалося прорватися до Сенцова
"Не мають права": лідер Kozak System закликав позбавляти громадянства жителів Донбасу (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся