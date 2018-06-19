Тандіт звільнився з посади радника Грицака, - СБУ

В СБУ повідомили, що Тандіт написав заяву на звільнення за власним бажанням
Радник голови Служби безпеки України (СБУ) Василя Грицака - Юрій Тандіт - звільнився за власним бажанням. Про це кореспонденту РБК-Україна повідомила речниця Служби Олена Гітлянська.
"Він звільнився за власним бажанням... Наказ підписано з першого червня", - сказала Гітлянська.
Зазначимо що Юрій Тандіт є переговорником Центру сприяння і звільнення полонених і заручників при СБУ.
До подій на сході України був конфліктологом, а також прихожанином київського собору Святого Олександра. Із грудня 2014 року - голова Координаційного центру звільнення заручників Міністерства оборони України.
Нагадаємо, нещодавно голова представництва НАТО в Україні Олександр Вінников повідомив, що остання версія концепції реформування СБУ не відповідає стандартам НАТО.