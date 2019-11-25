СБУ разоблачила схему подделки акцизных марок на 20 млн гривен

Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Злоумышленники подделывали акцизные марки на алкогольную и табачную продукцию

Служба безопасности Украины разоблачила схему по изготовлению и продажи поддельных акцизных марок на водочную и табачную продукцию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщается, за время существования схемы злоумышленники успели продать подделок на 20 миллионов гривен. Организовали незаконный бизнес жители Львовской и Киевской областей.

"Подделки злоумышленники изготавливали на промышленном оборудовании в двух подпольных цехах во Львовской области. Еженедельно дельцы печатали более 2 миллиона фальшивых марок акцизного сбора. Сбывали поддельные спецзнаки заказчикам по всей Украине через один из негосударственных почтовых сервисов и через курьеров. В результате деятельности фальсификатора происходила масштабная легализация суррогатов алкоголя и контрафактных сигарет, что несло риски здоровью и жизни граждан", - говорится в сообщении.

Силовики задержали 11 причастных к схеме в Киеве и Львове, в том числе организаторов.

"Во время обысков в незаконных типографиях изъято свыше 3 тонн поддельных акцизных марок, оборудование для их изготовления, черновую бухгалтерию, средства, полученные от противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса Украины. В Соломенский районный суд Киева направили обвинительные акты в отношении 8 фигурантов дела.

Напомним, ранее СБУ разоблачила многомиллионную схему финансирования боевиков "ЛДНР" путем добычи угля на Донбассе и его дальнейшей поставки в Европу.

Также РБК-Украина писало, что Госбюро расследований объявило в розыск подполковника СБУ, которого обвиняют в госизмене.