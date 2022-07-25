СБУ установила всех коллаборантов, работающих в "МВД" оккупантов в Херсонской области

Во время оперативных действий сотрудники СБУ собрали все учредительные данные на каждого коллаборанта, задокументировали преступную деятельность и установили места их пребывания и маршруты перемещения.

По материалам СБУ, уже сообщено о подозрении 26 представителям "областного управления МВД", которые скрываются на временно оккупированной территории Херсонской области.

14 из них - бывшие работники Национальной полиции. Подозрение объявлено по ч.7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Вот некоторые из фигурантов, входящих в так называемый "руководящий состав":