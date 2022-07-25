СБУ встановила всіх колаборантів, які працюють в "МВД" окупантів в Херсонської області

Служба безпеки встановила всіх колаборантів і зрадників, які вступили до створеного окупантами "главного управлєнія мвд Херсонской области".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Зокрема, під час оперативних дій співробітники СБУ зібрали всі установчі дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їх перебування та маршрути переміщення.
За матеріалами СБУ, вже повідомлено про підозру 26 представникам "обласного управлєнія мвд", які переховуються на тимчасово окупованій території Херсонської області.
14 із них є колишніми працівниками Національної поліції. Підозра оголошена за ч.7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Ось деякі з фігурантів, які входять до так званого "керівного складу":
Як повідомлялось, Служба безпеки викрила декількох хакерів, які діяли проти України. Один з них викрадав та продавав бази даних українських банків.
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