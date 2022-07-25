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СБУ встановила всіх колаборантів, які працюють в "МВД" окупантів в Херсонської області

Фото: СБУ встановила всіх колаборантів, які працюють в "МВД" окупантів в Херсонської області (volyn com ua)
Автор: Наталія Гурковська

Служба безпеки встановила всіх колаборантів і зрадників, які вступили до створеного окупантами "главного управлєнія мвд Херсонской области".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зокрема, під час оперативних дій співробітники СБУ зібрали всі установчі дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їх перебування та маршрути переміщення.

За матеріалами СБУ, вже повідомлено про підозру 26 представникам "обласного управлєнія мвд", які переховуються на тимчасово окупованій території Херсонської області.

14 із них є колишніми працівниками Національної поліції. Підозра оголошена за ч.7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Ось деякі з фігурантів, які входять до так званого "керівного складу":

  • Бобришев В.М. - начальник управління кадрового забезпечення;
  • Трубаєв М.В. - начальник управління карного розшуку;
  • Гаркуша Г.О. - командир батальйону "Беркут";
  • Савіна Н.В. - заступник начальника управління кадрового забезпечення - начальник відділу кадрів;
  • Стусенко Є.Г. - заступник начальника слідчого управління - начальник слідчого відділу Суворовського міського відділу поліції;
  • Малиновський Р.О. - заступник начальника управління карного розшуку - начальник відділу розкриття злочинів проти особи;
  • Горєлов К.В. - начальник Центру громадських зв’язків;
  • Великосельський Є.В. - начальник Суворовського міського відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків;
  • Шершень М.В. - начальник Суворовського міського відділу дільничних інспекторів поліції;
  • Одинець С.С. - заступник начальника Суворовського міського відділу дільничних інспекторів поліції.

Як повідомлялось, Служба безпеки викрила декількох хакерів, які діяли проти України. Один з них викрадав та продавав бази даних українських банків.

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Служба безпеки України