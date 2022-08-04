СБУ установила коллаборантов, которые помогали россиянам вывозить украинское зерно

Украинская спецслужба установила всю цепочку причастных: начиная от предателей, которые подписали разрешения на вывоз зерна, и заканчивая всеми членами экипажа 10 судов РФ, на которых транспортируют награбленное.

Так, СБУ задокументировала преступную деятельность и уже сообщила о подозрении следующим фигурантам:

Евгению Балицкому - главе российской оккупационной администрации на захваченной части Запорожской области;

- главе российской оккупационной администрации на захваченной части Запорожской области; Александру Сауленко - самопровозглашенному исполняющему обязанности мэра города Бердянск;

- самопровозглашенному исполняющему обязанности мэра города Бердянск; Владимиру Стельмаченко - "директору" Бердянского морского порта.

Им объявлено о подозрениях по трем статьям Уголовного кодекса Украины: коллаборационная деятельность; пособничество государству агрессору; нарушение законов и обычаев войны.

Кроме того, наложен арест на имущество (в том числе 4 воздушных судна малой авиации, которые находятся в Киевской области) и корпоративные права, которые принадлежат Балицкому и его семьи, на общую сумму более 149 млн гривен.

В то же время СБУ установлены другие участники этой схемы, которым также планируется объявление подозрений.

СБУ установила, что коллаборационист Балицкий издал "распоряжение", на основании которого на оккупированных территориях была введена временная администрация. В результате этого псевдопідприємству "Государственный зерновой оператор" было незаконно передано имущество 7 агропромышленных комплексов и зерновых терминалов на территории Запорожской области.

Кроме того, псевдомер Сауленко совместно с "директором" Бердянского морского торгового порта Стельмаченком обеспечили изъятие зерна со складов и загрузки его на морское судно "Zhibek Zholy" под флагом России.

Также оперативниками задокументирован вывоз морским транспортом похищенных с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей украинских зерновых через морские порты и терминалы, которые расположены в Крыму.

К указанной противоправной деятельности российской стороной привлечены морские суда под флагами РФ и Сирии: "Надежда", "Сормовский-48", "Федор", "Матрос Кошка", "Матрос Позынич", "Zhibek Zholy", "Св. Константин", "Михаил Ненашев", "LAODICEA".

Впрочем, незаконную отгрузку похищенной пшеницы удалось предотвратить. В частности, на указанные суда и зерновую продукция, которая ими транспортируется, украинским судом наложен арест.

Также Турция, Египет и Ливан отказались и отказываются принимать и разгружать указанные морские суда.

Оперативники Службы безопасности установили еще 5 иностранных морских судов, которые незаконно вывозят зерно из морских портов временно оккупированных украинских территорий, и на которые планируется наложение арестов.

В рамках международного сотрудничества с правоохранительными органами США, Турции, Ливана и других государств продолжается совместное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения, в том числе ареста морских судов, которые перевозят похищенное украинское зерно, в портах их назначения.