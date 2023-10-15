СБУ успішно атакувала підстанцію у Бєлгородській області, - джерела

СБУ за допомогою дронів атакувала підстанцію у селі Красна Яруга. Як зазначають джерела, саме до неї, у тому числі, були підключені військові об‘єкти ворога. На відео видно, як дрони влучно відпрацювали по цілі.

"Чергова робота Служби безпеки для розуміння окупантів, що блекаут у відповідь на численні обстріли енергоінфраструктури з їхнього боку - це реальність, яка уже стоїть у них на порозі", - наголосили в СБУ.

Міноборони РФ заявило про "відбиту атаку"

Нагадаємо, в ніч на 15 жовтня Міністерство оборони РФ заявило, що нібито Бєлгородську та Курську області атакували дрони. Росіяни традиційно звинуватили Україну.

При цьому у Шойгу заявили, що атака була нібито успішно відбита. Міноборони РФ стверджувало, що засоби ППО "перехопили" 27 безпілотників.