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СБУ успішно атакувала підстанцію у Бєлгородській області, - джерела

Фото: СБУ атакувала підстанцію у Бєлгородській області (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Дмитро Левицький, Наталія Юрченко

Українські дрони атакували електричну підстанцію у Бєлгородській області РФ. Підстанція давала світло військовим об'єктам.

Про це РБК-Україна повідомили джерела у Службі безпеки України.

СБУ за допомогою дронів атакувала підстанцію у селі Красна Яруга. Як зазначають джерела, саме до неї, у тому числі, були підключені військові об‘єкти ворога. На відео видно, як дрони влучно відпрацювали по цілі. 

"Чергова робота Служби безпеки для розуміння окупантів, що блекаут у відповідь на численні обстріли енергоінфраструктури з їхнього боку - це реальність, яка уже стоїть у них на порозі", - наголосили в СБУ.

 

Міноборони РФ заявило про "відбиту атаку"

Нагадаємо, в ніч на 15 жовтня Міністерство оборони РФ заявило, що нібито Бєлгородську та Курську області атакували дрони. Росіяни традиційно звинуватили Україну.

При цьому у Шойгу заявили, що атака була нібито успішно відбита. Міноборони РФ стверджувало, що засоби ППО "перехопили" 27 безпілотників.

 

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