СБУ уразили завод FPV-дронів під Таганрогом

Масована атака дронів на Росію

Нагадаємо, що у ніч на 12 вересня РФ зазнала масштабного удару безпілотниками. За даними Міноборони країни-агресора, під атакою опинилися одразу 12 російських областей, а ЗСУ застосували сотні дронів.

Зокрема, в ніч на 12 вересня українські безпілотники уразили комбінат "Тольяттикаучук" у Самарській області РФ, що розташований за 880 км від кордону України.

Це підприємство виготовляє синтетичний каучук, який окупанти використовують у ракетній промисловості. Унаслідок влучання на території заводу виникла масштабна пожежа.