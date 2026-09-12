СБУ уразили завод FPV-дронів під Таганрогом

Сили оборони України завдали успішного удару по військових об'єктах РФ у районі Таганрога Ростовської області. Під прицілом безпілотників опинилися склади БпЛА та підприємство з виробництва FPV-дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Нічну операцію провели спецпризначенці Центру "Альфа" СБУ разом із підрозділами Сил оборони. Безпілотники влучили у низку важливих військових об'єктів росіян.
Унаслідок атаки уражено:
На усіх уражених локаціях зафіксували масштабні пожежі.
Знищення виробничих потужностей і складів суттєво знижує спроможність російських військ застосовувати безпілотники проти України.
Ця спецоперація стала прямою відповіддю на масовані ворожі атаки дронами по цивільній інфраструктурі українських міст.
Нагадаємо, що у ніч на 12 вересня РФ зазнала масштабного удару безпілотниками. За даними Міноборони країни-агресора, під атакою опинилися одразу 12 російських областей, а ЗСУ застосували сотні дронів.
Зокрема, в ніч на 12 вересня українські безпілотники уразили комбінат "Тольяттикаучук" у Самарській області РФ, що розташований за 880 км від кордону України.
Це підприємство виготовляє синтетичний каучук, який окупанти використовують у ракетній промисловості. Унаслідок влучання на території заводу виникла масштабна пожежа.