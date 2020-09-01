СБУ училась отбивать диверсионные атаки на админгранице с Крымом

Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения в Херсонской области. В ходе тренировок учились отбивать диверсионные атаки на стратегические объекты.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Сообщается, что учения прошли на территории шести районов Херсонской области, где расположен ряд террористически уязвимых объектов критической инфраструктуры - военный объект ВСУ, Каховская ГЭС, Каховский судоходный шлюз и сооружения Северо-Крымского канала.

"По сценарию тренировок условные диверсанты пытались совершить ряд диверсионно-террористических актов на стратегических объектах Херсонской области через незаконное проникновение на них и минирование помещений и оборудования", - сообщили в СБУ.

По результатам учений координационная группа Антитеррористического центра СБУ предоставит методические рекомендации с учетом специфики каждого объекта для усовершенствования системы их защиты.

Фото: учения в Херсонской области (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее Служба внешней разведки сообщала о возможном наступлении Российской Федерации на Украину, однако это произойдет не осенью 2020 года.

Также сообщалось, что в июле в Северодонецке боевик пытался подорвать химический завод.