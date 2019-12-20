СБУ требует от ПриватБанка согласовывать иски против Коломойского

Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Соответствующее письмо направили руководству государственного Приватбанка

Служба безопасности Украины обратилась к руководству национализированного "ПриватБанка" с письмом, в котором выразила недовольствие тем, что государственное финучреждение судится с бывшим владельцем банка олигархом Игорем Коломойским в иностранных юрисдикциях, не согласовывая такие действия с СБУ и Генпрокуратурой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В СБУ просят в будущем без получения "предварительного согласования" воздержаться от подачи новых таких исков.

"Письмо спецслужбы в адрес руководства "Приватбанка" есть в распоряжении журналистов программы "Схемы". Письмо от 17 декабря 2019 года подписал заместитель председателя СБУ Владимир Горбенко", - говорится в сообщении.

В частности, в письме отмечается, что представители банковских учреждений инициируют иски в иностранных юрисдикциях и международных арбитражах по взысканию ущерба и привлечению к ответственности лиц, действия которых повлекли доведение банка до неплатежеспособности.

"Считаем необходимым обеспечить обязательную координацию исковой работы банковских учреждений в международных юрисдикциях со Службой безопасности Украины и Генеральной прокуратурой Украины и предварительно согласовывать иски, подаваемые в суды за пределами территории Украины, с указанными органами. До такого предварительного согласования прошу воздержаться от подачи новых исков", - говорится в письме СБУ.

Ранее сообщалось, что государственный "ПриватБанк" инициировал новое судебное разбирательство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков.

Напомним, государственный ПриватБанк выиграл в Апелляционном суде в деле о юрисдикции иска. Апелляционный суд подтвердил, что английский суд имеет юрисдикцию для рассмотрения иска "ПриватБанка" против его бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Судебный приказ о всемирном аресте их активов, который был получен в декабре 2017 года, остается в силе до вынесения судебного решения по существу.