СБУ вимагає від ПриватБанку погоджувати позови проти Коломойського

Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Відповідний лист направили керівництву державного ПриватБанку

Служба безпеки України звернулась до керівництва націоналізованого "ПриватБанку" з листом, в якому висловило невдоволення тим, що державна фінустанова позивається до колишнього власника банку олігарха Ігоря Коломойського в іноземних юрисдикціях, не узгоджуючи такі дії з СБУ та Генпрокуратурою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

В СБУ просять у майбутньому без отримання "попереднього погодження" утриматися від подання нових таких позовів.

"Лист спецслужби на адресу керівництва "Приватбанку" є в розпорядженні журналістів програми "Схеми". Лист від 17 грудня 2019 року підписав заступник голови СБУ Володимир Горбенко", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в листі зазначається, що представники банківських установ ініціюють позови в іноземних юрисдикціях та міжнародних арбітражах щодо стягнення збитків та притягнення до відповідальності осіб, дії яких спричинили доведення банку до неплатоспроможності.

"Вважаємо за необхідне забезпечити обов’язкову координацію позовної роботи банківських установ у міжнародних юрисдикціях зі Службою безпеки України і Генеральною прокуратурою України та попереднє погодження позовів, що подаються до судів поза межами території України, із вказаними органами. До такого попереднього погодження прошу утриматися від подання нових позовів", - йдеться в листі СБУ.

Раніше повідомлялося, що державний "ПриватБанк" ініціював нове судове провадження в Окружному суді Тель-Авіва в Ізраїлі проти колишніх власників банку та інших відповідачів.

Нагадаємо, державний ПриватБанк виграв в Апеляційному суді у справі про юрисдикції позову. Апеляційний суд підтвердив, що англійський суд має юрисдикцію для розгляду позову "Приватбанку" проти його колишніх власників - Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Судовий наказ про всесвітній арешт їхніх активів, який був отриманий в грудні 2017 року, залишається в силі до винесення судового рішення по суті.