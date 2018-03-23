Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

СБУ трансформируется в орган спецназначения

НовостиПолитика    23.03.2018 - 17:00
Фото: СБУ (RFE)
Фото: СБУ (RFE)

Ключевые изменения в работе СБУ касаются противодействия российской агрессии

Служба безопасности Украины (СБУ) трансформируется в орган специального назначения, не дожидаясь принятия концепции реформирования СБУ. Об этом сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Кононенко, спецслужба подготовила проект концепции реформирования службы, который отвечает всем мировым стандартам. Сейчас проект находится на рассмотрении в совете национальной безопасности и обороны (СНБО).

"Подчеркиваю, что, не дожидаясь принятия официального документа, мы уже начали необходимые трансформации. Служба отходит от несвойственных ей функций, которые дублируют полномочия других правоохранительных органов, трансформируясь в орган специального назначения", - рассказал заместитель Кононенко.

Заместитель председателя СБУ добавил, что ключевые изменения в работе спецслужбы прежде всего касаются акцента на противодействие российской агрессии по всем направлениям. Кроме того, усилия СБУ сосредоточены на защите критической инфраструктуры государства.

Напомним, недавно сотрудники СБУ блокировали незаконный оборот оружия в Ивано-Франковской, Одесской и Харьковской областях.

СБУ предупредила незаконное присвоение имущества ГПЗКУ стоимостью более 60 млн гривен СБУ предотвратила переправку в ЕС группы нелегальных мигрантов
Теги публикации: Служба безопасности Украины, реформы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top