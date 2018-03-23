СБУ трансформируется в орган спецназначения

Ключевые изменения в работе СБУ касаются противодействия российской агрессии

Служба безопасности Украины (СБУ) трансформируется в орган специального назначения, не дожидаясь принятия концепции реформирования СБУ. Об этом сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Кононенко, спецслужба подготовила проект концепции реформирования службы, который отвечает всем мировым стандартам. Сейчас проект находится на рассмотрении в совете национальной безопасности и обороны (СНБО).

"Подчеркиваю, что, не дожидаясь принятия официального документа, мы уже начали необходимые трансформации. Служба отходит от несвойственных ей функций, которые дублируют полномочия других правоохранительных органов, трансформируясь в орган специального назначения", - рассказал заместитель Кононенко.

Заместитель председателя СБУ добавил, что ключевые изменения в работе спецслужбы прежде всего касаются акцента на противодействие российской агрессии по всем направлениям. Кроме того, усилия СБУ сосредоточены на защите критической инфраструктуры государства.

Напомним, недавно сотрудники СБУ блокировали незаконный оборот оружия в Ивано-Франковской, Одесской и Харьковской областях.