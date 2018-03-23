СБУ блокувала незаконний обіг зброї у декількох регіонах України

У Волинській області у лісозмузі виявили схрон з боєприпасами

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували незаконний обіг зброї в Івано-Франківській, Одеській та Харківській областях. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зокрема, було затримано мешканця Тисмениці в Івано-Франківській області за незаконне зберігання зброї для подальшого збуту. Під час обшуків у його помешканні правоохоронці вилучили пістолет "ТТ", три ручні гранати РГД-5, Ф-1 та понад 300 набоїв різного калібру. Також виявлено комплектуючі до зброї.

"В Одесі під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання мешканця обласного центру співробітники СБ України виявили три запали ручних гранат, понад сто набоїв різного калібру, холодну зброю та імітаційний снаряд військового зразка із вибухівкою", - повідомляють у СБУ.

У будинку жителя Нової Березівки Харківського району правоохоронці вилучили із незаконного обігу близько 500 набоїв калібру 5,45 мм.

Фото: вилучена зброя (прес-служба СБУ)

На Волині правоохоронці виявили у Ковельському районі схованку з боєприпасами. Зі схрону, обладнаного у лісосмузі, співробітники СБУ вилучили дві ручні гранати РГД-5 та Ф-1, гранатометний постріл ВОГ-25 та 50 набоїв різного калібру.

Вилучені засоби ураження направлені на експертизу.

Нагадаємо, 20 березня повідомлялося, що піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з початку року вилучили понад 10 тисяч боєприпасів.