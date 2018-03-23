СБУ трансформується в орган спецпризначення

Ключові зміни в роботі СБУ стосуються протидії російській агресії

Служба безпеки України (СБУ) трансформується в орган спеціального призначення, не очікуючи прийняття концепції реформування СБУ. Про це повідомив заступник глави СБУ Віктор Кононенко, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами Кононенка, спецслужба підготувала проект концепції реформування служби, який відповідає всім світовим стандартам. Нині проект перебуває на розгляді в раді національної безпеки і оборони (РНБО).

"Наголошую, що, не чекаючи на прийняття офіційного документа, ми вже розпочали необхідні трансформації. Служба відходить від невластивих їй функцій, які дублюють повноваження інших правоохоронних органів, трансформуючись в орган спеціального призначення", - розповів заступник Кононенко.

Заступник голови СБУ додав що, ключові зміни в роботі спецслужби насамперед стосуються акценту на протидію російській агресії за всіма напрямами. Крім того, зусилля СБУ зосереджені на захисті критичної інфраструктури держави.

Нагадаємо, нещодавно співробітники СБУ блокували незаконний обіг зброї в Івано-Франківській, Одеській та Харківській областях.