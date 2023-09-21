СБУ та ЗСУ вдарили по секретній базі окупантів у Мелітополі, є загиблі та поранені, - джерела

Як розповіло джерело, спочатку Служба безпеки виявила, що окупанти організували свій штаб на місцевому моторному заводі. Інформацію передали військовим, а потім разом з ними - відпрацювали по цілі.

В результаті ракетного удару було поранено командувача 58 армії РФ, яка воює на Запорізькому напрямку, а також їхнього начальника штабу.

Крім ватажків окупантів постраждало ще декілька десятків ворожих офіцерів. За даними джерела, близько десяти із них загинули.

Фото: СБУ та ЗСУ вдарили по секретній базі окупантів у Мелітополі (РБК-Україна)

Удари по окупантах в Мелітополі

Нагадаємо, що 19 вересня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про щонайменше 5 гучних вибухів в місті. Тоді найгучніше було в районі заводу "Автокольорлит".

Через деякий час в СтратКом ЗСУ підтвердили завдання удару по штабу російських військових. Водночас місце розташування штабу не уточнювалось.

Втім, згодом ЗМІ геолокували місце удару та показали на супутникових знімках.

Журналісти "Радіо Свобода" проаналізували відео та супутниковий знімок та дійшли висновку, що атака була на один із цехів заводу "Автокольорлит", який орієнтовно знаходиться за 5 км від центру міста.

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