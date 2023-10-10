В СБУ та НАБУ підтвердили обшуки у мера Мукачево: подробиці та фото

"Правоохоронці досліджують усі обставини передачі у приватну власність частини центрального спорткомплексу міста", - йдеться в повідомленні в СБУ.

За попередніми оцінками спецслужби, така оборудка могла завдати державі збитків у майже 100 млн грн.

Обшуки у мера Мукачево 10 жовтня підтвердили в СБУ та НАБУ (t.me/SBUkr)

Як уточнюють в НАБУ, обшуки тривають у межах кримінального провадження щодо продажу місцевими посадовцями земельної ділянки за заниженою вартістю.

"Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування", - зазначають у відомстві.

Наразі у межах раніше відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії, у тому числі в адмінбудівлях Мукачівської міськради.

Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ, правоохоронці прийшли з обшуками до мера Мукачево Андрія Балоги, якого підозрюють в участі у корупційній схемі. Крім Балоги, обшуки тривають у голови Мукачівської районної ради Михайла Ланьо та у низці компаній.