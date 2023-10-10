В СБУ и НАБУ подтвердили обыски у мэра Мукачево: подробности и фото

"Правоохранители исследуют все обстоятельства передачи в частную собственность части центрального спорткомплекса города", - говорится в сообщении СБУ.

По предварительным оценкам спецслужбы, такая сделка могла нанести государству ущерб почти в 100 млн грн.

Обыски у мэра Мукачево 10 октября подтвердили в СБУ и НАБУ (t.me/SBUkr)

Как уточняют в НАБУ, обыски продолжаются в рамках уголовного производства по продаже местными чиновниками земельного участка по заниженной стоимости.

"Другие детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования", - отмечают в ведомстве.

В рамках ранее открытого уголовного производства продолжаются следственные действия, в том числе в админзданиях Мукачевского горсовета.

Как сообщало РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ, правоохранители пришли с обысками к мэру Мукачево Андрею Балоге, которого подозревают в участии в коррупционной схеме. Кроме Балоги, обыски продолжаются у главы Мукачевского районного совета Михаила Ланьо и в ряде компаний.