СБУ та ГУР запобігли теракту ФСБ проти лідера російської опозиції

Нещодавно стало відомо, що заступника командира Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У штабі РДК досі не мають жодної інформації про його місцеперебування.

Начальник штабу РДК Олександр Фортуна заявив, що після зникнення Каплунова представники угруповання звернулися до Головного управління розвідки, Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань.