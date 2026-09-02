СБУ и ГУР предотвратили теракт ФСБ против лидера российской оппозиции

Недавно стало известно, что заместителя командира Российского добровольческого корпуса Степана Каплунова несколько дней назад угнали у собственного дома. В штабе РДК до сих пор нет никакой информации о его местонахождении.

Начальник штаба РДК Александр Фортуна заявил, что после исчезновения Каплунова представители группировки обратились в Главное управление разведки, Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований.