ЗСУ знищили майже 333 тисячі окупантів та 22 безпілотники: Генштаб оновив втрати РФ
Минулої доби, 3 грудня, українські військові ліквідували ще 770 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 332 810 одиниць особового складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 03.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 332 810 (+770) осіб ліквідовано;
- танків – 5580 (+5) од.;
- бойових броньованих машин – 10401 (+5) од.;
- артилерійських систем – 7961 (+12) од.;
- РСЗВ - 913 (+0) од.;
- засоби ППО – 602 (+0) од.;
- літаків – 323 (+0) од.;
- вертольотів – 324 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6017 (+22) од.;
- крилаті ракети – 1569 (+0) од.;
- кораблі/катери - 22 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10451 (+19) од.;
- спеціальна техніка - 1141 (+1) од.
Фото: втрати ворога станом на 04.12 (t.me/GeneralStaffZSU/11401)
Ситуація на фронті
За словами аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), українські війська продовжили наземні атаки в районі Кремінної 3 грудня та підтвердили поступ. Також ЗСУпродовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямі.
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