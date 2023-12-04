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ЗСУ знищили майже 333 тисячі окупантів та 22 безпілотники: Генштаб оновив втрати РФ

Понеділок 04 грудня 2023 07:55
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ЗСУ знищили майже 333 тисячі окупантів та 22 безпілотники: Генштаб оновив втрати РФ Фото: ЗСУ знищили майже 333 тисячі окупантів (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Минулої доби, 3 грудня, українські військові ліквідували ще 770 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 332 810 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 03.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 332 810 (+770) осіб ліквідовано;
  • танків – 5580 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин – 10401 (+5) од.;
  • артилерійських систем – 7961 (+12) од.;
  • РСЗВ - 913 (+0) од.;
  • засоби ППО – 602 (+0) од.;
  • літаків – 323 (+0) од.;
  • вертольотів – 324 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6017 (+22) од.;
  • крилаті ракети – 1569 (+0) од.;
  • кораблі/катери - 22 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10451 (+19) од.;
  • спеціальна техніка - 1141 (+1) од.

ЗСУ знищили майже 333 тисячі окупантів та 22 безпілотники: Генштаб оновив втрати РФФото: втрати ворога станом на 04.12 (t.me/GeneralStaffZSU/11401)

Ситуація на фронті

За словами аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), українські війська продовжили наземні атаки в районі Кремінної 3 грудня та підтвердили поступ. Також ЗСУпродовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямі.

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