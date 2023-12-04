ЗСУ знищили майже 333 тисячі окупантів та 22 безпілотники: Генштаб оновив втрати РФ

Минулої доби, 3 грудня, українські військові ліквідували ще 770 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 332 810 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 03.12.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 332 810 (+770) осіб ліквідовано;

танків – 5580 (+5) од.;

бойових броньованих машин – 10401 (+5) од.;

артилерійських систем – 7961 (+12) од.;

РСЗВ - 913 (+0) од.;

засоби ППО – 602 (+0) од.;

літаків – 323 (+0) од.;

вертольотів – 324 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6017 (+22) од.;

крилаті ракети – 1569 (+0) од.;

кораблі/катери - 22 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 10451 (+19) од.;

спеціальна техніка - 1141 (+1) од. Фото: втрати ворога станом на 04.12 (t.me/GeneralStaffZSU/11401) Ситуація на фронті За словами аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), українські війська продовжили наземні атаки в районі Кремінної 3 грудня та підтвердили поступ. Також ЗСУпродовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямі.