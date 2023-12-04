СБУ на Сватовском направлении уничтожила склад боеприпасов и технику россиян (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Артема Лысогора .

Отмечается, что сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях получили разведданные о размещении склада боеприпасов и бронетехники агрессора на линии боевого соприкосновения в Сватовском районе.

"В результате двух ночных боевых вылетов БПЛА цели успешно поражены", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть удачное попадание по технике россиян.

Потери в русской армии

По данным Генштаба ВСУ, потери России в войне против Украины за последние сутки составили 770 человек, общее количество потерь с начала вторжения на 4 декабря составило 332 810 человек.

Как сообщало The Guardian, по данным западных чиновников, потери России в войне против Украины составляют от 300 до 400 тысяч убитыми и ранеными, а в самых ожесточенных боях под Авдеевкой она теряет от 500 до 1000 человек в день.

Сегодня разведка Британии сообщила, что средний диапазон оценок потерь российской армии с начала вторжения в Украину составляет 320 тысяч человек убитыми и ранеными. Однако точной цифры не знают даже в Москве.