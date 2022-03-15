UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

СБУ за сутки задержала 60 коллаборантов и разоблачила 20 диверсионных групп

Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности Украины за минувшие сутки в понедельник, 14 марта, задержала в разных регионах 60 коллаборантов. Кроме того, было разоблачено 20 российских диверсионных групп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В частности, в Черкасской области разоблачили женщину-информатора, что передавала врагу данные о расположении украинских военных.

В Кировоградской области обнаружили мужчину, работавшего в российских информресурсах. Он распространял антиукраинские сообщения и выражавшего неуважение к ВСУ.

На Закарпатье местный житель организовал незаконный путь переправки за границу мужчин призывного возраста.

В Луганской области в населенных пунктах Марковка, Беловодск и Троицкое заметили деятельность самопровозглашенных карательных органов. Отмечается, что российские военные привезли так называемых "прокуроров" из ОРЛО, чтобы установить оккупационную власть.

Напомним, в Херсонской области задержали председателя сельском совете Чулаковки Александра Мусиенко. Его заблокировали в здании сельсовета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВторжение России в Украину