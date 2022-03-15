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СБУ за добу затримала 60 колаборантів і викрила 20 диверсійних груп

Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки України за минулу добу в понеділок, 14 березня, затримала у різних регіонах 60 колаборантів. Крім того, було викрито 20 російських диверсійних груп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зокрема, у Черкаській області викрито жінку-інформатора, що передавала ворогу дані про розташування українських військових.

У Кіровоградській області виявили чоловіка, що працював в російських інформресурсах. Він поширював антиукраїнські повідомлення та висловлював неповагу до ЗСУ.

На Закарпатті місцевий мешканець організував незаконний шлях переправлення за кордон чоловіків призовного віку.

У Луганській області в населених пунктах Марківка, Біловодськ і Троїцьке помітили діяльність самопроголошених каральних органів. Зазначається, що російські військові привезли так званих "прокурорів" з ОРЛО, щоб встановити окупаційну владу.

Нагадаємо, в Херсонській області затримали голову сільській раді Чулаківки Олександра Мусієнка. Його заблокували в будівлі сільради.

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