СБУ за добу затримала 60 колаборантів і викрила 20 диверсійних груп

Зокрема, у Черкаській області викрито жінку-інформатора, що передавала ворогу дані про розташування українських військових.

У Кіровоградській області виявили чоловіка, що працював в російських інформресурсах. Він поширював антиукраїнські повідомлення та висловлював неповагу до ЗСУ.

На Закарпатті місцевий мешканець організував незаконний шлях переправлення за кордон чоловіків призовного віку.

У Луганській області в населених пунктах Марківка, Біловодськ і Троїцьке помітили діяльність самопроголошених каральних органів. Зазначається, що російські військові привезли так званих "прокурорів" з ОРЛО, щоб встановити окупаційну владу.