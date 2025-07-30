СБУ спіймала "крота" серед військових: працював на ФСБ через борги в казино

Військова контррозвідка затримала 26-річного мобілізованого, якого окупанти завербували через Telegram-канал із пошуку "легких заробітків". Він погодився на співпрацю з ворогом, оскільки шукав гроші, щоб покрити свої борги за азартні ігри.

За даними СБУ, зрадник наводив російські авіабомби та важку артилерію на позиції свого підрозділу, який стримує наступ росіян у районі Великого Бурлука. Фігурант завчасно виїздив із зони обстрілу під вигаданими приводами.

Під час таких виходів чоловік також збирав дані для ФСБ про дислокацію розташованих поруч військових частин Сил оборони. Загарбники розраховували, що надані агентом відомості можна буде використати для підготовки так званих "проривів".

СБУ затримала шпигуна "на гарячому", коли він фіксував локацію українських захисників біля передової. У "крота" вилучили смартфон з доказами.

Служба безпеки встановила особу російського куратора. Ним виявився уродженець Севастополя, співробітник ФСБ Олексій Супруненко (народився 20 липня 1978 року). Раніше він працював у правоохоронних органах України, але зрадив присягу та перейшов на бік ворога.

"СБУ провела комплексні заходи для убезпечення пунктів базування та маршрутів переміщення українських військ на відповідній ділянці фронту", - йдеться у повідомленні.

Що загрожує зраднику

Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Також підозру у державній зраді отримав куратор цього агента від ФСБ.

Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ викрила зрадника серед Сил оборони (ssu.gov.ua)