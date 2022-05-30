СБУ сорвала спецоперацию России по дискредитации ОБСЕ

Для того, чтобы скомпрометировать ОБСЕ, враг планировал осуществить провокации во временно оккупированных населенных пунктах юга и востока Украины.

Оккупанты врывались в помещения работников ОБСЕ и "выбивали" из них компрометирующую информацию. В частности, в Херсоне работники ФСБ пришли к наблюдателю, представившись СБУ и снимая на камеру, они заставили мужчину подписать "соглашение о негласном сотрудничестве" на официальном украинском бланке.

Также захватчики задержали нескольких представителей ОБСЕ за то, что те якобы "сливали" информацию.

Кроме того, с 16 по 23 мая ФСБ в местном офисе Миссии, угрожая убийством, заставляла работников дать показания касательно ограбления помещения якобы украинскими националистами и правоохранителями. Также спецслужбы РФ требовали обвинить руководителя ОБСЕ в незаконном сотрудничестве с Украиной.

"Согласно полученным данным, враг планирует использовать "срежиссированные" видеоматериалы для подготовки постановочных сюжетов, дискредитирующих ОБСЕ с последующим их распространением через международные СМИ", - говорится в сообщении.

СБУ продолжает выявлять факты подрывной деятельности оккупантов, устанавливать все обстоятельства преступлений и их организаторов.