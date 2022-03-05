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СБУ сорвала планы РФ по созданию “народных республик” на западной Украине

Автор: Сергей Сурепин

СБУ сорвала планы Кремля по созданию новых “народных республик”. РФ планировала сделать это на западной Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Управление СБУ в Ивано-Франковской области.

СБУ сорвала планы РФ создать “Федеративную республику Украины”. Такие планы у РФ были на следующие области: Ивано-Франковская, Львовская, Закарпатская, Тернопольская и Черновицкая.

“Логика создания республик заключается в том, чтобы испортить ситуацию в тылу украинских военных. Речь идет о тех районах, которые не может захватить российская армия”, - сообщили в ведомстве.

СБУ задержала организатора и ключевых фигур сети в Ивано-Франковской области. Им пришлось завербовать более 500 предателей в центральных и западных районах Украины.

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Война России против Украины