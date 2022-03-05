СБУ зірвала плани РФ щодо створення "народних республік" на Західній Україні

СБУ зірвала плани РФ створити "Федеративну Республіку України". Такі плани у РФ були на наступні області: Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська, Тернопільська та Чернівецька.

"Логіка створення республік полягає в тому, щоб зіпсувати ситуацію в тилу українських військових. Йдеться про ті райони, які не може захопити російська армія", - повідомили у відомстві.

СБУ затримала організатора і ключових фігур мережі в Івано-Франківській області. Їм довелося завербувати понад 500 зрадників у центральних та західних районах України.