RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

СБУ зірвала плани РФ щодо створення "народних республік" на Західній Україні

Автор: Сергій Сурепін

СБУ зірвала плани Кремля щодо створення нових "народних республік". РФ планувала зробити це на Західній Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Управління СБУ в Івано-Франківській області.

СБУ зірвала плани РФ створити "Федеративну Республіку України". Такі плани у РФ були на наступні області: Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська, Тернопільська та Чернівецька.

"Логіка створення республік полягає в тому, щоб зіпсувати ситуацію в тилу українських військових. Йдеться про ті райони, які не може захопити російська армія", - повідомили у відомстві.

СБУ затримала організатора і ключових фігур мережі в Івано-Франківській області. Їм довелося завербувати понад 500 зрадників у центральних та західних районах України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України