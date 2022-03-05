ru ua
Вс, 06 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

СБУ сорвала планы РФ по созданию “народных республик” на западной Украине

Новина українською →
Суббота 05 марта 2022 16:43
СБУ сорвала планы РФ по созданию “народных республик” на западной Украине СБУ сорвала планы РФ по созданию “народных республик” на западной Украине
Автор: Сергей Сурепин

СБУ сорвала планы Кремля по созданию новых “народных республик”. РФ планировала сделать это на западной Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Управление СБУ в Ивано-Франковской области.

СБУ сорвала планы РФ создать “Федеративную республику Украины”. Такие планы у РФ были на следующие области: Ивано-Франковская, Львовская, Закарпатская, Тернопольская и Черновицкая.

“Логика создания республик заключается в том, чтобы испортить ситуацию в тылу украинских военных. Речь идет о тех районах, которые не может захватить российская армия”, - сообщили в ведомстве.

СБУ задержала организатора и ключевых фигур сети в Ивано-Франковской области. Им пришлось завербовать более 500 предателей в центральных и западных районах Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам, - глава Еврокомиссии
ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам, - глава Еврокомиссии
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина