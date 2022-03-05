СБУ сорвала планы РФ по созданию “народных республик” на западной Украине

СБУ сорвала планы Кремля по созданию новых “народных республик”. РФ планировала сделать это на западной Украине.

СБУ сорвала планы РФ создать “Федеративную республику Украины”. Такие планы у РФ были на следующие области: Ивано-Франковская, Львовская, Закарпатская, Тернопольская и Черновицкая.

“Логика создания республик заключается в том, чтобы испортить ситуацию в тылу украинских военных. Речь идет о тех районах, которые не может захватить российская армия”, - сообщили в ведомстве.

СБУ задержала организатора и ключевых фигур сети в Ивано-Франковской области. Им пришлось завербовать более 500 предателей в центральных и западных районах Украины.